Sürücülere, önceliği yayaya verin uyarısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Anık, sürücülere seslendi, “Yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayın” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, okulların açılmasına günler kala sürücülere çağrıda bulundu, 2019’un ‘Yaya Öncelikli Yıl’ ilan edildiğini hatırlattı. Anık, “Bu düzenlemeyle araç sürücülerinin, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi” dedi.

488 lira ceza

Uyarılara ve çağrılara rağmen bazı sürücülerin yayalara yol vermediğini kaydeden Anık, “Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de yayalara öncelik tanımalıyız. Fakat henüz istenen noktanın gerisindeyiz. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm sürücülere her birinin aynı zamanda birer yaya olduklarını anımsatıyoruz ve yayalara öncelik tanınması konusunda duyarlı davranılmasını istiyoruz. Lütfen yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayalım, yayalara yol verelim” diye konuştu. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu 74’üncü Maddesi’nde yer alan, yayalara geçiş üstünlüğü veren yönetmeliğe uymayan sürücüler, 488 lira idari para cezasıyla cezalandırılacak.