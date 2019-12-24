24.12.2019 - 00:01 |
Susuzluk sıkıntısına kuyular son veriyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli’nin Karahallı Mahallesi’nde devam eden sondaj çalışmalarında suya ulaştı.
Mahalle muhtarı Ersun Özdemir, kaynağın debisinin yüksek olduğunu ve mahallenin uzun yıllar susuzluk çekmeyeceğini belirtti. Nazilli’nin Dualar Mahallesi’nde de yeni su kaynağı için sondaj çalışması devam ediyor.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.