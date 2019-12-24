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    HaberlerEge Haberleri Susuzluk sıkıntısına kuyular son veriyor
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    24.12.2019 - 00:01 |

    Susuzluk sıkıntısına kuyular son veriyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli’nin Karahallı Mahallesi’nde devam eden sondaj çalışmalarında suya ulaştı.

    Susuzluk sıkıntısına kuyular son veriyor

    Mahalle muhtarı Ersun Özdemir, kaynağın debisinin yüksek olduğunu ve mahallenin uzun yıllar susuzluk çekmeyeceğini belirtti. Nazilli’nin Dualar Mahallesi’nde de yeni su kaynağı için sondaj çalışması devam ediyor.

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