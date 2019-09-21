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    HaberlerEgeSütte ekstra zam
    21.09.2019 - 01:31 |

    Sütte ekstra zam

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Süt Konseyi’ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek” diye konuştu.

    Sütte ekstra zam

    Pakdemir, “Zeytinle ilgili seçim dönemi bir açıklamam oldu. ‘Tane zeytine de destek vereceğiz.’ diye. Dün itibarıyla 2020 bütçesine koyduğumuzun müjdesini vermek isterim” dedi.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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