Suya yüzde 15 zam

Eleştirilere yanıt veren Soyer, “Kentler markalaşmak için yarışıyor. Kimse o unvanı gelip vermez, uluslararası platformlarda olmanız gerekir. İzmir, çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz’ın Dokuzlar Mahallesi’ne gittiğimi hatırlatmak istiyorum. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz ve herkes hayranlıkla dinliyor” diye konuştu.



‘Yüzülebilir Körfez istiyoruz’



İZSU 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, “Hedefimiz İzmir’i dünya kentleri arasına sokmak. Şu da bir gerçek, 1 milyar 100 milyon bütçe açığı var. Şimdi de yüzde 15’lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Yüzülebilir Körfez istiyoruz” ifadelerini kullandı.



İzmir’in su arıtma konusunda Türkiye’de birinci kent olduğunu belirten Soyer, “Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Vaatlerimizin arkasındayız” dedi. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.



