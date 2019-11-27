BİST105.9830,57EURO6,35-0,03USD5,760,01ALTIN2710,93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriSuya yüzde 15 zam
    27.11.2019 - 01:52 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Suya yüzde 15 zam

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda suya yüzde 15 zam ve Başkan Tunç Soyer’in yurtdışı seyahatleri gündemi oluşturdu.

    Eleştirilere yanıt veren Soyer, “Kentler markalaşmak için yarışıyor. Kimse o unvanı gelip vermez, uluslararası platformlarda olmanız gerekir. İzmir, çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz’ın Dokuzlar Mahallesi’ne gittiğimi hatırlatmak istiyorum. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz ve herkes hayranlıkla dinliyor” diye konuştu.

    ‘Yüzülebilir Körfez istiyoruz’

    İZSU 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, “Hedefimiz İzmir’i dünya kentleri arasına sokmak. Şu da bir gerçek, 1 milyar 100 milyon bütçe açığı var. Şimdi de yüzde 15’lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Yüzülebilir Körfez istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    İzmir’in su arıtma konusunda Türkiye’de birinci kent olduğunu belirten Soyer, “Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Vaatlerimizin arkasındayız” dedi. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

    Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.
    daha fazla video için
    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Krediyle şampiyon!

    Krediyle şampiyon!

    Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

    Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

    Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

    Çocuk 11. son bölümde Hasan'ın kararı ortalığı karıştırdı! Çocuk 12. yeni fragman...

    Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

    Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. son bölümde Azize, Kartal'dan kurtulmak için...

    Sıradaki Haber