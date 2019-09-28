Swissôtel, festival konuklarını ağırladı

700’e yakın konuk ve sektörden çeşitli firmalar, otelin yemyeşil bahçesini doldurdu. İzmir’deki bağcılığa dikkat çekmenin hedeflendiği festivalde, Evren Kalkan eğitim ve tadım amaçlı workshop’lar yaptı. Caz orkestrası Flapper Swing de kulakların pasını sildi.