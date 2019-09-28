28.09.2019 - 03:24 |
Swissôtel, festival konuklarını ağırladı
Swissôtel Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali, Gustobar işbirliğinde ve Ekol Food’un ana sponsorluğunda düzenlendi.
700’e yakın konuk ve sektörden çeşitli firmalar, otelin yemyeşil bahçesini doldurdu. İzmir’deki bağcılığa dikkat çekmenin hedeflendiği festivalde, Evren Kalkan eğitim ve tadım amaçlı workshop’lar yaptı. Caz orkestrası Flapper Swing de kulakların pasını sildi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.