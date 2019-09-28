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    HaberlerEgeSwissôtel, festival konuklarını ağırladı
    28.09.2019 - 03:24 |

    Swissôtel, festival konuklarını ağırladı

    Swissôtel Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali, Gustobar işbirliğinde ve Ekol Food’un ana sponsorluğunda düzenlendi.

    Swissôtel, festival konuklarını ağırladı

    700’e yakın konuk ve sektörden çeşitli firmalar, otelin yemyeşil bahçesini doldurdu. İzmir’deki bağcılığa dikkat çekmenin hedeflendiği festivalde, Evren Kalkan eğitim ve tadım amaçlı workshop’lar yaptı. Caz orkestrası Flapper Swing de kulakların pasını sildi.

    Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
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    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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