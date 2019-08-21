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    HaberlerEge Swissôtel’den Sunset mönüsü
    21.08.2019 - 07:50

    Swissôtel’den Sunset mönüsü

    SWISSÔTEL, İzmir’de farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Otelde, İzmir Körfezi manzarası ve eşsiz sunumlarıyla lezzet dolu akşamlar vaat eden Equinox, Pazar günleri dışında her akşam 19.00-22.30 saatleri arasında lezzetli seçkilerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor.

    Swissôtel’den Sunset mönüsü

    SWISSÔTEL, İzmir’de farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Otelde, İzmir Körfezi manzarası ve eşsiz sunumlarıyla lezzet dolu akşamlar vaat eden Equinox, Pazar günleri dışında her akşam 19.00-22.30 saatleri arasında lezzetli seçkilerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarına özel olarak hazırlanan ve içinde sürprizleri barındıran ‘Sunset Mönüsü’ nü kişi başı KDV dahil 189 liraya deneyimleyebilirsiniz.

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