21.08.2019 - 07:50
Swissôtel’den Sunset mönüsü
SWISSÔTEL, İzmir’de farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Otelde, İzmir Körfezi manzarası ve eşsiz sunumlarıyla lezzet dolu akşamlar vaat eden Equinox, Pazar günleri dışında her akşam 19.00-22.30 saatleri arasında lezzetli seçkilerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor.
SWISSÔTEL, İzmir’de farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Otelde, İzmir Körfezi manzarası ve eşsiz sunumlarıyla lezzet dolu akşamlar vaat eden Equinox, Pazar günleri dışında her akşam 19.00-22.30 saatleri arasında lezzetli seçkilerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarına özel olarak hazırlanan ve içinde sürprizleri barındıran ‘Sunset Mönüsü’ nü kişi başı KDV dahil 189 liraya deneyimleyebilirsiniz.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.