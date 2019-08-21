Swissôtel’den Sunset mönüsü

SWISSÔTEL, İzmir’de farklı deneyimler sunmayı sürdürüyor. Otelde, İzmir Körfezi manzarası ve eşsiz sunumlarıyla lezzet dolu akşamlar vaat eden Equinox, Pazar günleri dışında her akşam 19.00-22.30 saatleri arasında lezzetli seçkilerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarına özel olarak hazırlanan ve içinde sürprizleri barındıran ‘Sunset Mönüsü’ nü kişi başı KDV dahil 189 liraya deneyimleyebilirsiniz.