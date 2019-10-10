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    HaberlerEgeTabiat Müzesi’nde tarihe yolculuk
    10.10.2019 - 07:50 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Tabiat Müzesi’nde tarihe yolculuk

    Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, binlerce objesiyle geçmişin izlerini bugüne taşıyor

    Tabiat Müzesi’nde tarihe yolculuk

    EGE Üniversitesi bünyesinde 46 yıldır hizmet veren Tabiat Tarihi Müzesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilkokuldan üniversiteye birçok öğrenciye tabiat tarihini yaşayarak öğretmeye devam ediyor. Türkiye’deki üniversiteler içindeki tek tabiat tarihi müzesi olma özelliğine sahip olan müze, 10 binden fazla objesiyle evrenin ve yaşamın evrimini belgelerle geçmişten bugüne aktarıyor. 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken müzede jeolojik, paleontolojik ve biyolojik çalışmalar sonucu toplanan fosiller, kayalar, mineraller ve yaşayan canlılara ait objeler sergileniyor. Müzeyi gezen öğrencilerin ilgisini en çok 67 milyon yıl önce Amerikada yaşamış, 12 metre uzunluğundaki yapay Tyrannosaurus Rex (Kral Dinozor) iskeleti çekiyor.

    Fosillere yoğun ilgi

    Ege Üniversitesi Zooloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya, yabancıların gözünün fosillerde olduğunu belirtti, müzede bilimsel çalışmalar da yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kaya, şöyle konuştu: “Müzemizde ilk kez bizde tanımlanmış, holotip dediğimiz örnekler var. Türkiye’de tüm jeolojik dönemlere ait fosil örnekleri mevcut. Yabancıların gözü bizim fosillerimizde” dedi.

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