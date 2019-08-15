Tahtalı Bal Ormanı büyüyor

İzmir Büyükşehir’in Tahtalı Barajı’nda kurduğu bal ormanı gelişiyor. Arıcılar, kooperatif aracılığıyla markalaşmak istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı çevresinde yaşayan üreticilere gelir kaynağı yaratmak için İZSU ağaçlandırma sahası içindeki 72 dekar alanı, bal ormanına dönüştürdü.

Ormana arıların bal verimini yükselten akasya, defne, dağ çileği, kekik, iğde ağacı, arı otu, böğürtlen, çam, keçi boynuzu, fıstık çamı, mimoza, ılgın ve lavanta olmak üzere 53 bin bitki dikildi. Üreticiyi desteklemek için dikilen bitkiler de yine üretici kooperatiflerinden alındı. Arıcılık yapmak isteyen üreticiler bal ve alternatif arı ürünlerinin nasıl üretileceği konusunda eğitimden geçti. 24’ü kadın olmak üzere eğitimden geçirilen 98 üreticiye 348 arılı, 170 arısız kovan ve arıcılık malzemesi dağıtıldı.

Pazarlama sıkıntısı

Yaklaşık bir yıllık sürede 1000 kovana ulaşan Tahtalı Bal Ormanı’nda üreticiler, alacakları ilk hasadın heyecanını yaşıyor. Kimisi hobi kimisi de geçim için arıcılığa başlayan bölge sakinleri, kaliteli ürünlerine katma değer kazandırmayı, tüketiciye güvenli ve ekonomik bal ulaştırmayı hedefliyor. Ormanda 150 kovanı bulunan Menderes Çakaltepe Mahallesi’nden Hayri Korkmaz, “Bal kalitesi için etrafımızdaki bitki örtüsü muhteşem. Hayıttan, pürenden, çaltıdan, akasyadan gelen nektara göre balımızın kalitesinin iyi olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Kızına doğal ve sağlıklı bal yedirmek için eğitimlere katıldığını belirten Ali Kanat da, “Arıcıların en büyük sıkıntısı ürettiği ürünü pazarlayamaması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bir kooperatifleşme olduğunda çok faydasını göreceğiz” dedi.