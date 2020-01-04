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    04.01.2020 - 00:01 |

    Taksicilikte devrim

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın internetten araç çağırma uygulaması, 7 Ocak Salı günü hizmete giriyor

    Taksicilikte devrim

    İzmir’de taksi taşımacılığında yepyeni bir dönem başlıyor. Kamu işbirliğiyle hazırlanan, bu yönüyle Türkiye’de bir ilk olan ‘EnTaksi İzmir’ 7 Ocak Salı günü  hizmete girecek. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyacak sistemin açılış düğmesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer basacak. Aynı gün bir ilke daha imza atılacak, İzmir VIP taksicilik ile tanışacak. Lüks taşıma imkanı sunacak araçlarda aynı anda 8 kişiye kadar seyahat edilebilecek; TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak. VIP taksilere EnTaksi İzmir üzerinden ulaşılabilecek.

    Tek tuşla ulaşım

    İzmir taksilerinin 2020’ye çağ atlayıp girdiğini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde, kamu kurumları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz. Bu yeniliklere önümüzdeki günlerde engelsiz taksi eklenecek”

     

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