Taksiler, 2020’de dijitalleşiyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın bir yıl aşkın süredir üzerinde çalıştığı, taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak EnTaksi İzmir, tün testleri başarıyla geçti. Taksileri akıllı cihazlar ile dijital ortamda erişime açık hale getirecek uygulama, İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) de test edilip tam not aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılacağı törenle sistemi devreye alacaklarını belirten oda Başkanı Başkan Celil Anık, “Yılbaşında düğmeye basıyoruz, yeni yıla dijital devrimle giriyoruz” dedi. Taksilerde akıllı teknoloji dönemi başlatma sözünü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Anık, şöyle konuştu:



Kamu işbirliğiyle



“Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini, küresel güçlerle ancak böyle rekabet edebileceğimizi açıklamıştık, o sözümüzü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik, birçok yeniliğe ve gelişime imza attık. Şimdi de İzmir’deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırıyoruz. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde kamu kurumları işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz.”









EnTaksi İzmir nasıl çalışacak?



24 saat, bir tuşla taksi çağrılabilecek. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek. Ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Müşteriler, puanlama ve yorum yapabilecek. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabilecek.