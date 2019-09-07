Taksiler çevre dostu oluyor

Çevre dostu yeşil taksiler için Ankara’ya destek çağrısında bulunan oda başkanı Celil Anık, şehir içinde çoğunlukla elektrik motorun devrede olduğu araçlarla hem hava kirliliğinin azalacağını hem de İzmirli taksicilerin Türkiye’ye örnek olacağını belirtti. Ancak ÖTV oranının benzinli ve dizel araçlara göre yüksek olduğunu dile getiren Anık, “Hükümetimiz, hibritte ÖTV desteği sağlarsa toplum sağlığı açısından da önemli bir adım atılmış olunur” diye konuştu.