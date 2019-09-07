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    HaberlerEgeTaksiler çevre dostu oluyor
    07.09.2019 - 02:50

    Taksiler çevre dostu oluyor

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, çevre dostu hibrit araçlara geçiş hazırlığına başladı.

    Taksiler çevre dostu oluyor

    Çevre dostu yeşil taksiler için Ankara’ya destek çağrısında bulunan oda başkanı Celil Anık, şehir içinde çoğunlukla elektrik motorun devrede olduğu araçlarla hem hava kirliliğinin azalacağını hem de İzmirli taksicilerin Türkiye’ye örnek olacağını belirtti. Ancak ÖTV oranının benzinli ve dizel araçlara göre yüksek olduğunu dile getiren Anık, “Hükümetimiz, hibritte ÖTV desteği sağlarsa toplum sağlığı açısından da önemli bir adım atılmış olunur” diye konuştu.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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