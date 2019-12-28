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    28.12.2019 - 00:19 |

    Taksilerde dijital dönem

    İzmir’de yeni yılda taksi taşımacılığında dijital döneme geçiliyor. Eski tip taksimetrelerin yerine Android işletim sistemli akıllı cihazlar takılıyor

    Taksilerde dijital dönem

    İzmir’de taksi taşımacılığında dijital döneme geçiliyor. Teknolojik olarak zamanın gerisinde kalan eski tip taksimetreler, akıllı cihazlar ile değiştiriliyor. Android işletim sistemine sahip yeni nesil taksimetreler taksi kullanıcılarına birçok yenilik sunuyor. 2020’nin ilk günlerinden itibaren tam olarak devreye girecek internet üzerinden taksi çağırma sistemi EnTaksi İzmir uygulaması aracılığıyla şoförler puanlanabiliyor.
    Aracı hangi saatte kimin kullandığı, ne zaman nereden geçtiği de hem Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Merkezi’nden hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’ndan görülebiliyor.

    Hizmet kalitesi artacak

    Amaçlarının hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Mobil taksi çağırma uygulamamız EnTaksi İzmir ve dijital taksimetre gibi yeniliklerimizin devamı gelecek. Yeni yıl İzmir taksileri için daha birçok yenilik getirecek” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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