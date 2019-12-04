04.12.2019 - 00:00 |
Taleplerini gökyüzüne bıraktılar
İzmir’de, Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar kağıtlara yazıldı, balonlarla gökyüzüne bırakıldı.
Türkiye Beyazay Derneği Karabağlar Şube Başkanı Ayşe Engür, “Engelsiz bir dünyanın egemen olduğu bir sürece hepimizin ihtiyacı var” dedi. l AA
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.