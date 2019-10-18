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    Haberler EgeTalih kuşundan eğitim desteği
    18.10.2019 - 00:51 |

    Talih kuşundan eğitim desteği

    İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası hükümlülere meslek kazandırmak için program başlattı

    Talih kuşundan eğitim desteği

    İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası, Karabağlar İŞKUR ve KOSGEB’in ortak protokolü kapsamında, 25 hükümlüye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitici giderlerini Piyangocular Odası karşıladı, İŞKUR da katılımcılara günlük 20 lira harçlık verdi. Denetimli serbestlik alan hükümlüle eğitimin sonunda girişimcilik sertifikası alacak. Eski mahkum statüsü kazandıkları takdirde de hibe programlarından yararlanıp kendi işletmelerini kurabilecek. Eğitim alan denetimli serbest olan hükümlüler, iş kurmaları için bürüt asgari ücretin 15 katı hibe alabilecek.

    Eski hayatlarına dönüyorlar

    Sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir çalışma yürüttüklerini belirten İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, “Denetimli hükümlü dostlarımız iş kurdukları zaman istihdam yaratacaklar, vergi verecekler, üretecekler. İşletmelerinde kendi gibi kader mahkumu olan kişileri de çalıştırmalarını öğütlüyoruz. Bu insanlar iş bulamadıkları için çoğu zaman eski hayatlarına dönmek zorunda kalıyor. Bu durumda olan 30 bin kişi daha var. Eğitim çalışmalarımız bundan sonra da sürecek” dedi.
    Karabağlar İŞKUR Şube Müdürü Yalçın Altun ise, “Yılda iki defa ilana çıkılıyor. Eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin ilanları takip edip başvuru yapmaları gerekiyor” dedi.

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