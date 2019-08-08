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    HaberlerEgeTamer Hoca ideal 11’ini netleştirdi
    08.08.2019 - 01:50

    Tamer Hoca ideal 11’ini netleştirdi

    Tamer Hoca ideal 11’ini netleştirdi

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna iddialı hazırlanan Göztepe, Afyonkarahisar kampını noktaladı. Teknik Direktör Tamer Tuna zorlu maratonda sahaya süreceği 11’ini büyük ölçüde netleştirdi.

    Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak İzmir’e dönüş yapan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna’nın oyun planıda yavaş yavaş oturmaya başladı. Son olarak özel maçta Al Jiddea takımını genç Yalçın’ın golüyle 1-0 yenen sarı kırmızılılarda Tuna’nın kalede her zamanki gibi Beto’ya şans vermesi beklenirken, geri dörtlüyü Gassama, Titi, Sanneh ve Leo’dan kuracağı öğrenildi. Orta alana Poko, Castro, Deniz üçlüsünü monte edecek genç teknik adamın kanatlarda Serdar ve Yasin’i kullanacağı, ileri uca ise Eren’i yerleştireceği kaydedildi.

    Golcü aranıyor

    Sezona 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla başlayacak Göztepe’de iki transfer daha gerçekleştirilecek. İzmir ekibi Tamer Tuna’nın isteği doğrultusunda forvet ve ofansif orta saha almak için kolları sıvayacak. Forvete Medipol Başakşehirli Mevlüt Erdinç veya Beşiktaşlı Umut Nayir’i getirmeyi düşünen Göztepe, 10 numara için yurt dışında temaslarını sürdürüyor. Göztepe, şu ana kadar Eren, Veli, Murat, Batuhan, Hüseyin, Sanneh ve son olarak da Leo’yu renklerine bağladı.

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