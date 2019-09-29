Taraftar seçimini yaptı

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak yeni stadına kavuşmak için gün sayan Süper Lig’deki İzmir temsilcisi Göztepe’de, stadın maraton tribünündeki koltukların tasarımını taraftarlar seçti. Sarı kırmızılı kulüp, maraton tribünün koltuk tasarımı için sosyal medyada anket düzenledi. Ankette kısa süre içinde 30 bin 530 oy kullanıldı. Taraftarların çoğu, 7 tasarım seçeneği arasında, ortasında Göztepe yazısı olan, başında ve sonunda kulübün kuruluş tarihi olan 1925 yazılı 5 numaralı tasarımdan yana oy kullandı. Bu tasarım oyların yüzde 34.8’ini aldı. 6 numaralı desen yüzde 19.3’le ikinci olurken 7 numaralı desen ise 14.2 oy oranıyla üçüncülüğü elde etti. Maraton tribünde koltuklara 5 numaralı desen uygulanacak.