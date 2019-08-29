Tarih gezisi

Konak Belediyesi’nin kent kültürü ve tarihini tanıtmak amacıyla düzenlediği tarih gezilerinde yeni dönem 3 Eylül’de başlıyor. Her yıl büyük ilgi gören ve haftada iki gün, iki grup şeklinde düzenlenen geziler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Salı ve perşembe günleri, sabah saat 10.00’da başlayıp saat 16.00’da sona erecek geziler, Konak Belediyesi Kent Tarih Birimi görevlilerinin rehberliğinde yapılacak. Turlara katılmak isteyenlerin Konak Belediyesi Kent Tarih Birimi’ne başvurarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.