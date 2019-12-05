06.12.2019 - 00:02 |
Tarihe nefes
İZMİR’DE iş merkezi yapılmak istenen alanın temelinde çıkan ve M.S. 2’nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntılarının, açık hava müzesi Agora gibi sergileneceği belirtildi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Turistler, tarihi çarşıya buradan girip, kalıntıları görmeli” diye konuştu.
Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.