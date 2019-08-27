27.08.2019 - 03:18
Tarihi açıkladı
Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte Bayraklı’da yapımı süren Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca “İnşaat önümüzdeki yıl mayıs ayında bitirilecek” dedi
Ulaşım sorunları da çözüldü
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraklı’da kurulan 2 bin 60 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı. Çalışmaların gelecek yıl mayıs ayının sonunda bitirilmesinin planlandığını açıklayan Koca, “Ulaşım sorunları da çözüme kavuşturuldu” diye konuştu.
İzmir'in sağlıktaki yeri farklı olacak
Bayraklı Şehir Hastanesi ile kentin sağlıktaki yerinin çok daha farklı olacağını belirten Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir’e de bir şehir hastanesi yapılması yönündeki ortaya koyduğu irade, bugün adım adım gerçeğe dönüşüyor. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.
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