BİST97.101-0,05EURO6,480,19 USD5,830,10ALTIN286,181,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTarihi açıkladı
    27.08.2019 - 03:18

    Tarihi açıkladı

    Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte Bayraklı’da yapımı süren Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca “İnşaat önümüzdeki yıl mayıs ayında bitirilecek” dedi

    Tarihi açıkladı

    Ulaşım sorunları da çözüldü

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayraklı’da kurulan 2 bin 60 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaatında inceleme yaptı. Çalışmaların gelecek yıl mayıs ayının sonunda bitirilmesinin planlandığını açıklayan Koca, “Ulaşım sorunları da çözüme kavuşturuldu” diye konuştu.

    İzmir'in sağlıktaki yeri farklı olacak

    Bayraklı Şehir Hastanesi ile kentin sağlıktaki yerinin çok daha farklı olacağını belirten Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir’e de bir şehir hastanesi yapılması yönündeki ortaya koyduğu irade, bugün adım adım gerçeğe dönüşüyor. Verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

     

    Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki paylaştı: Sürpriz sonlu!Sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, dikkatleri yine üzerine çekti
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    Sıradaki Haber