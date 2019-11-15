15.11.2019 - 02:09 |
Tarihi Balcı Evi çocukları ağırladı
Denizli’nin geçmişine tanıklık eden yapıları yok olmaktan kurtaran Büyükşehir Belediyesi’nin restore edip, kent belleğine kazandırdığı Zeynep Karaaslan Tarihi Balcı Evi Folklorik Bez Bebek Müzesi’nde şiir günleri düzenlendi.
Etkinlikte tarihi evi ziyaret ederek bez bebekleri inceleyen çocuklar Karaaslan’ın kaleme aldığı şiirleri okuma imkanı buldu. Karaaslan, belli aralıklarla bu özel mekanda şiir günleri düzenleneceğini belirtti.
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