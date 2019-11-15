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    HaberlerEge HaberleriTarihi Balcı Evi çocukları ağırladı
    15.11.2019 - 02:09 |

    Tarihi Balcı Evi çocukları ağırladı

    Denizli’nin geçmişine tanıklık eden yapıları yok olmaktan kurtaran Büyükşehir Belediyesi’nin restore edip, kent belleğine kazandırdığı Zeynep Karaaslan Tarihi Balcı Evi Folklorik Bez Bebek Müzesi’nde şiir günleri düzenlendi.

    Tarihi Balcı Evi çocukları ağırladı

    Etkinlikte tarihi evi ziyaret ederek bez bebekleri inceleyen çocuklar Karaaslan’ın kaleme aldığı şiirleri okuma imkanı buldu. Karaaslan, belli aralıklarla bu özel mekanda şiir günleri düzenleneceğini belirtti.

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