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    HaberlerEgeTarihi dokuyla turist çekebiliriz
    26.10.2019 - 01:36 |

    Tarihi dokuyla turist çekebiliriz

    Tarihi dokuyla turist çekebiliriz

    Buca Kent Konseyi, kentin tarihi birikimini gün yüzüne çıkarmak için Kültür Turizmi Olanakları Paneli gerçekleştirdi. Bizans İmparatorluğu’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na, Antik Çağ’dan yakın tarihe, Levanten kültüründen köy enstitülerine kadar A’dan Z’ye Buca’nın tarihi ve kültürel birikiminin masaya yatırıldığı panelde; Buca’nın mimari dokusunun doğru bir şekilde pazarlanarak turizme nasıl katkı yapacağı tartışıldı.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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