Tarihi dokuyla turist çekebiliriz

Buca Kent Konseyi, kentin tarihi birikimini gün yüzüne çıkarmak için Kültür Turizmi Olanakları Paneli gerçekleştirdi. Bizans İmparatorluğu’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na, Antik Çağ’dan yakın tarihe, Levanten kültüründen köy enstitülerine kadar A’dan Z’ye Buca’nın tarihi ve kültürel birikiminin masaya yatırıldığı panelde; Buca’nın mimari dokusunun doğru bir şekilde pazarlanarak turizme nasıl katkı yapacağı tartışıldı.