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    HaberlerEgeTarihi tütün deposu desteğinizi bekliyor
    30.09.2019 - 01:07 |

    Tarihi tütün deposu desteğinizi bekliyor

    Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi İspanyol asıllı Jose Manuel Garcia Torres’in beş yıl önce ilk kez ziyaret ettiği ve hayran kaldığı Bergama’da, İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte başlattığı 150 yıllık bir tütün deposunun restorasyonu için çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne yapılan hibe başvurusu kabul edildi. Ancak hibe için 28 bin lira harcanması ön koşulu arandı. Depo yönetimi, hibeden faydalanmak için yardım kampanyası başlattı, 20 bin 180 lira toplandı. Kalan rakam için destek bekleniyor. 

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