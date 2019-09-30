Tarihi tütün deposu desteğinizi bekliyor

Bu kapsamda, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne yapılan hibe başvurusu kabul edildi. Ancak hibe için 28 bin lira harcanması ön koşulu arandı. Depo yönetimi, hibeden faydalanmak için yardım kampanyası başlattı, 20 bin 180 lira toplandı. Kalan rakam için destek bekleniyor.