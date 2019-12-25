25.12.2019 - 01:45 |
Tarık Akan’da dev sinema şöleni başladı
Buca Belediyesi ev sahipliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 5’inci Balkan Panorama Film Festivali, Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde başladı.
27 Aralık’ta son bulacak festival, Lazar Ristovski, İgor Galo, İsmet Krvavac, Robert Jazadziski, Semir Aslanyürek, Çiğdem Sezgin gibi yönetmenlerin söyleşileriyle renklenecek.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.