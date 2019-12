‘Tarım has evladımız’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyumda tarıma sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Pazarlamayla ilgili düzenli sistem kurulması gerektiğini belirten Gürün, “Kooperatifler kurarak köylümüzü bir araya bir araya getirmeliyiz. Tüccarın insafına bırakmadan pazarlama yapmalıyız. Tüketim kooperatiflerini de kurmamız gerekiyor. Tarıma has evlat gibi bakılması gerekiyor. Her şeyi ithal eden bir halden uzaklaşmalıyız” dedi.



Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile Muğla Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle düzenlenen ve konusu bu yıl ‘arıcılık ve su ürünleri’ olan sempozyumda merhum Gürol Ergin’i anan Gürün, tarım ve hayvancılığın ilk planda tutulması gerektiğini kaydetti. “Mustafa Kemal Atatürk’ün, bir konuşmasında ‘Tarım ve hayvancılıkla ilgili üreten köylümüz olmasaydı, bizim bu zaferi kazanmamız mümkün değildi’ dediğini vurgulayan Gürün, sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Üretici desteklenmeli’



“Muğla’nın yüzde 60 nüfusu kırsalda yaşıyor. Biz tarım iliyiz. Kırsaldan kıyıya göç daha az. Her şeye rağmen köylü toprağını bırakmak istemiyor. Kaçırılmaması gereken bir fırsat. Genç nesil ürettiğinden kazanırsa toprağına sahip çıkacak. Kıyıda büyük turizm faaliyeti var. Her şey dahil sistemiyle sürekli tüketiliyor. O zaman kırsalda üretelim, kıyıda tüketelim. Pazarlamayla ilgili sorunlar çözülmeli, küçük üreticiye sahip çıkılmalı.”