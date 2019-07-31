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    HaberlerEgeTarım işçilerinin yevmiyesi
    31.07.2019 - 01:33

    Tarım işçilerinin yevmiyesi

    Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2019 üzüm sezonunda işçi yevmiye ücretleri açıklandı.

    Tarım işçilerinin yevmiyesi

    Salihli Ziraat Odası, yevmiye ücretlerinin üzüm kesme işçisi için 70 lira, sergi işçisi için 80 lira, üzüm çekme ve sepetçi için 90 lira, üzüm bandırma işi için ise 100 lira olarak belirlediklerini duyurdu. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üzüm sezonunda işçilerin çalışma saatinin 8 saat olarak belirlendiğini vurguladı, ‘dayıbaşı’ ücretinin de 5 lira olduğunu söyledi. l EMRE SAÇLI DHA

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