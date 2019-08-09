Tarım politikalarını İzmir belirleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım konusunda faaliyet gösteren kooperatifler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve şirketler gibi farklı kesimlerden gelen temsilcilerle tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunu görüşmek için bir araya geldi. Toplantıda farklı odak gruplardan gelen temsilcilerin görüşlerini dinleyen Başkan Tunç Soyer, “Tarımda beşinci sıradan ikinci sıraya yükselmişiz. Birinci sıraya çıkacağız sadece bununla kalmayacağız, Türkiye tarım politikalarının şekillenmesinde büyük bir rol oynayacağız” dedi. E-ticaret ve ürünü kültürüyle birlikte pazarlama gibi konulara dikkat çeken Soyer, “Üretimde pazarlama için istikrar şart. İstikrar için de planlama yapılmalı. Hangi ürünün ne kadar üretileceği, ne kadara üretileceği ve kaçtan satılacağını biliyor olmamız lazım” diye konuştu.

Kooperatiflere destek

Belediye olarak alım garantili üretimi devam ettireceklerini söyleyen Başkan Soyer, “Geçen dönemde yapılan alımların dört mislini almayı taahhüt ediyoruz. Kooperatif ne üretirse satın alacak durumdayız. Bunun için yeni pazarlama yöntemlerini hayata geçireceğiz. Semt pazarlarının haftada bir gün üretici pazarı olmasını sağlayacağız ama sadece İzmir’de değil İstanbul ve Ankara’da da bunu yapacağız. İzmirli üreticiyi haftada bir gün İstanbul ve Ankara’ya taşıyacağız. Tüm kooperatifleri güçlendirmeye talibiz” ifadesini kullandı. Selçuk’ta manda çiftliği kuracaklarını ve Torbalı’da yem fabrikası açacaklarını duyuran Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

Çiftçi kart vurgusu

“Tarım lisesi ve üniversitesi için çalışıyoruz. Buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel altyapıyı oluşturmak zorundayız. Mezbahalarda yeni bir yöntem bulmak, girdi maliyetini aşağı çekmek ve aramızdaki dayanışmayı artırmak zorundayız. Çiftçi kart meselesi ve çatı örgütü mutlaka olmalı.” Toplantıda konuşan Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük de, “İzmir büyük bir rol üstlendi. Türkiye’de tarım örgütü yok. Müthiş bir örgüt karmaşası var. Müthiş bir gıda terörü var. Yapısal sorunların çözümü kooperatifleşme. Kooperatif olmayan ilçelerde kooperatifler oluşturmalıyız. İzmir’de bir ilçeyi o ürünle marka yapmalıyız. Her belediye başkanı tanzim satış noktası açmalı” şeklinde konuştu.

Satış yeri talebi

Tarımsal Amaçlı Köy Kooperatifleri İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer ise Büyükşehir’in Buca Kaynaklar’daki halinde yer almak istediklerini belirtti, “Hale girersek varlığımızı göstermiş olacağız. Şirketleşmeye çalışıyoruz. Şirketi kurduğumuz zaman ürünlerin pazarlama noktasında bir destek bekliyoruz. Ürünlerimizi ihracata yönelik yapmak istiyoruz” dedi. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi ise taleplerini, “Kooperatiflerin ilçelerde satış yapabileceği yerler olmalı” şeklinde iletti.