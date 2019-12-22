Tarımda agroekoloji masaya yatırıldı

“Bilim, Uygulama ve Hareket Olarak Doğa ve İnsan Dostu Bir Tarım İçin” başlığı ile yapılan çalıştayda Bornova’da hayata geçirilen tarımsal projeler de ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özkaya, agroekolojinin endüstiriyel tarıma bir alternatif olduğunu söyledi.