22.12.2019 - 00:02 |
Tarımda agroekoloji masaya yatırıldı
Bornova Belediyesi, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Tarım Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen Agroekoloji Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.
“Bilim, Uygulama ve Hareket Olarak Doğa ve İnsan Dostu Bir Tarım İçin” başlığı ile yapılan çalıştayda Bornova’da hayata geçirilen tarımsal projeler de ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özkaya, agroekolojinin endüstiriyel tarıma bir alternatif olduğunu söyledi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.