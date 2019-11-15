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    HaberlerEge Haberleri ‘Tariş’in zeytinyağı fiyatı memnun edecek’
    15.11.2019 - 02:07 |

    ‘Tariş’in zeytinyağı fiyatı memnun edecek’

    Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, açıkladıkları 20 lira fiyatın üreticiyi memnun edecek bir rakam olduğunu kaydetti, “Zeytinyağı Birliği, her zaman üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım kampanyasında bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

    ‘Tariş’in zeytinyağı fiyatı memnun edecek’

    Birliğin kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu anlatan Sürek, “En önemli gücümüz, zeytinyağımazın kalitesi” dedi.

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