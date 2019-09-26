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    HaberlerEgeTARKEM finalde
    26.09.2019 - 02:31 |

    TARKEM finalde

    TARKEM finalde

    TARKEM, bu yıl altıncı kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde işbirliği kategorisinde İzmir Tarihi Kent Merkezinin Canlandırılmasında Kamu STK Özel Sektör İşbirliği Modeli’yle finale kaldı. 15 farklı kategoride projelerin yarıştığı ödüllede, TARKEM Eczacıbaşı, Pegasus, Anadolu Efes gibi devlerle yarışıyor. Projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmek ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmayı hedefleyen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde, alanında uzman isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmesinin ardından yapılacak ödül töreni 17 Ekim’de.

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