TARKEM’e kültürel mirası koruma ödülü

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde düzenlenen Sign of the City Awards’te TARKEM, ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma’ ödülüne layık görüldü. Bu yıl 6.’sı yapılan organizasyonda TARKEM; kategorisinde finale kalan Premium projeler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle yarıştı. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, “Kemeraltı doğru yolda, İzmir doğru yolda” vurgusunu yaptı.