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    HaberlerEge Haberleri TARKEM’e kültürel mirası koruma ödülü
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    13.12.2019 - 00:00 |

    TARKEM’e kültürel mirası koruma ödülü

    TARKEM’e kültürel mirası koruma ödülü

    Hürriyet Gazetesi öncülüğünde düzenlenen Sign of the City Awards’te TARKEM, ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma’ ödülüne layık görüldü. Bu yıl 6.’sı yapılan organizasyonda TARKEM; kategorisinde finale kalan Premium projeler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle yarıştı. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, “Kemeraltı doğru yolda, İzmir doğru yolda” vurgusunu yaptı.

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