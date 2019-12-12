13.12.2019 - 00:00 |
TARKEM’e kültürel mirası koruma ödülü
Hürriyet Gazetesi öncülüğünde düzenlenen Sign of the City Awards’te TARKEM, ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma’ ödülüne layık görüldü. Bu yıl 6.’sı yapılan organizasyonda TARKEM; kategorisinde finale kalan Premium projeler arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle yarıştı. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, “Kemeraltı doğru yolda, İzmir doğru yolda” vurgusunu yaptı.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.