TARKEM’in başarısı ‘katılımcılık’

“Sosyal Girişimciliğin Şehirdeki Yolculuğu” isimli panelde konuşan TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan ve katılımcılığın önem verildiği şirket yapısı hakkında bilgiler verdi. Kültürel mirasın korunması için hızlı hareket etmek ve bu alanda sürdürülebilir olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan İneler, “Bu yolculuğun meyvelerini toplamaya başladığımız döneme geldik” dedi.