22.12.2019 - 00:02 |
TARKEM’in başarısı ‘katılımcılık’
Kurumsal yapısıyla Türkiye’de ön plana çıkan TARKEM, İstanbul’da düzenlenen imece etkinliğine konuk oldu.
“Sosyal Girişimciliğin Şehirdeki Yolculuğu” isimli panelde konuşan TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan ve katılımcılığın önem verildiği şirket yapısı hakkında bilgiler verdi. Kültürel mirasın korunması için hızlı hareket etmek ve bu alanda sürdürülebilir olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan İneler, “Bu yolculuğun meyvelerini toplamaya başladığımız döneme geldik” dedi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.