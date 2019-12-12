TARKEM’in destekçileri her geçen gün artıyor

İzmir’in tarihi kent merkezini canlandırmak ve yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yürüten TARKEM’e, oda ve üniversitelerin desteği sürüyor. Ağustor ayında Yusuf Rıza Ofisleri projesi için Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sun Tekstil ve TARKEM tarafından imzalanan mutabakat antlaşmasına, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve ODTÜ Tasarım Fabrikası da ek protokolle dahil oldu. EBSO adına toplantıya katılan Atilla Sevinçli, “İzmir’i daha rekabetçi, yurtdışında çok daha tanınır hale getireceğiz. Bu manada, güçlerimizi birleştiriyoruz” dedi.

Açılış 2022’de

Kemeraltı’nda en önemli katma değer yaratacak projelerinin başında gelen Yusuf Rıza Ofisleri tamamlandığında, yüzlerce gence ev sahipliği yapacak ve burada her türlü yenilikçi tasarımın üretimi yapılacak. Tasarım Temelli Teknoloji Geliştirme Projesi’nin (DesignLab) gerek Kemeraltı’na, gerekse de İzmir’e büyük bir vizyon getirmesi planlanıyor. TARKEM, Yusuf Rıza Ofisleri’nin proje izinlerini 2020 yılı içerisinde alıp 2022’de açılışını yapacak.