BİST110.1152,03EURO6,460,17USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri TARKEM’in destekçileri her geçen gün artıyor
    ABONE OL
    12.12.2019 - 07:50 |

    TARKEM’in destekçileri her geçen gün artıyor

    İzmir’in tarihi kent merkezini canlandırmak ve yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yürüten TARKEM’e, oda ve üniversitelerin desteği sürüyor.

    TARKEM’in destekçileri her geçen gün artıyor

    İzmir’in tarihi kent merkezini canlandırmak ve yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yürüten TARKEM’e, oda ve üniversitelerin desteği sürüyor. Ağustor ayında Yusuf Rıza Ofisleri projesi için Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sun Tekstil ve TARKEM tarafından imzalanan mutabakat antlaşmasına, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve ODTÜ Tasarım Fabrikası da ek protokolle dahil oldu. EBSO adına toplantıya katılan Atilla Sevinçli, “İzmir’i daha rekabetçi, yurtdışında çok daha tanınır hale getireceğiz. Bu manada, güçlerimizi birleştiriyoruz” dedi.

    Açılış 2022’de

    Kemeraltı’nda en önemli katma değer yaratacak projelerinin başında gelen Yusuf Rıza Ofisleri tamamlandığında, yüzlerce gence ev sahipliği yapacak ve burada her türlü yenilikçi tasarımın üretimi yapılacak. Tasarım Temelli Teknoloji Geliştirme Projesi’nin (DesignLab) gerek Kemeraltı’na, gerekse de İzmir’e büyük bir vizyon getirmesi planlanıyor. TARKEM, Yusuf Rıza Ofisleri’nin proje izinlerini 2020 yılı içerisinde alıp 2022’de açılışını yapacak.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber