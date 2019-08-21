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    HaberlerEgeTarzan’da altyapı güçleniyor
    21.08.2019 - 07:50

    Tarzan’da altyapı güçleniyor

    Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor.

    Manisaspor, altyapısına takviyeleri sürdürüyor. Geçen sezon tamamı altyapı patentli kadrosu kalan siyah beyazlılar, kendi bünyesi ve farklı kulüplerden Mert Uygun, Haktan Tozlu, Ferdi Özdek, Bilal Budak, Barış Güner, Burakcan Balcı, Vahap Aydemir ve Berkay Yaman’ı A takıma dahil etti. Bir kısmı geçen sezondan bu yana kulüp bünyesinde yer alan genç futbolcular, 6 aylık bekleme süreleri dolunca profesyonel yapılacak.

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