04.01.2020 - 00:01 |
Taş kırma makinesi ve göz tomografi cihazı
300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen taş kırma makinesi ve göz tomografi cihazının törenle kullanımına başlandı.
İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Ödemiş halkının kendi ilçelerinde böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlarını kırdırabileceğini, göz hastalıkları için de ayrıntılı muayene olabileceklerini söyledi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.