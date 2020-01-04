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    HaberlerEge Haberleri Taş kırma makinesi ve göz tomografi cihazı
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    04.01.2020 - 00:01 |

    Taş kırma makinesi ve göz tomografi cihazı

    300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen taş kırma makinesi ve göz tomografi cihazının törenle kullanımına başlandı.

    Taş kırma makinesi ve göz tomografi cihazı

    İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Ödemiş halkının kendi ilçelerinde böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlarını kırdırabileceğini, göz hastalıkları için de ayrıntılı muayene olabileceklerini söyledi.

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