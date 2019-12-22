22.12.2019 - 00:04 |
Taş sesleri yerine kitap sessizliği
MANİSA Valiliği’nin kitap okuma kültürünün gelişmesi amacıyla başlattığı proje kapsamında, Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencileri, kahvehanede kitap okudu.
Taş sesi, yerini kitap sessizliğine bıraktı. l DHA
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.