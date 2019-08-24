Tasarımcıları aratmadılar

Yunusemre Belediyesi Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda dikiş kursu gören hanımlar, diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardı. Seginin açılışını, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kurs Eğitmeni Şükran Öndeş, “Bu tür kurslarla hanımlar bir yandan hobi edinirken; bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor” dedi.