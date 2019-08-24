Tasarımcıları aratmadılar

24.08.2019 - 07:50
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Yunusemre Belediyesi Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda dikiş kursu gören hanımlar, diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardı.
Yunusemre Belediyesi Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda dikiş kursu gören hanımlar, diktikleri kıyafetleri görücüye çıkardı. Seginin açılışını, Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kurs Eğitmeni Şükran Öndeş, “Bu tür kurslarla hanımlar bir yandan hobi edinirken; bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor” dedi.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.