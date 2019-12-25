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    HaberlerEge Haberleri Taşer, doğumunun 100. yılında anılacak
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    25.12.2019 - 01:41 |

    Taşer, doğumunun 100. yılında anılacak

    Çağdaş Türk Tiyatrosu’nun önemli isimlerinden ve eski İzmir Devlet Tiyatrosu müdürlerinden Suat Taşer, doğumunun 100. yılında özel bir etkinlikle anılacak.

    Taşer, doğumunun 100. yılında anılacak

    Karşıyaka Belediyesi ve Öykü Tiyatro Topluluğu’nun yarın saat 20.00’de düzenleyeceği etkinlikte; belgesel gösterimi, kendi sesinden şiirler ve Öykü Tiyatro tarafından sahnelenecek oyunlar yer alacak.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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