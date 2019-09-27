Taşkınlara karşı kanallar temizlendi

Bu kapsamda MASKİ, Manisa merkez ve Akhisar’ın ardından, Salihli ilçe merkezinde ilave kombine kanal açma araçlarıyla başlattığı ana kanalizasyon hatlarındaki temizlik işini de tamamladı. Toplam 33 kilometrelik kanal hattı ile 750 adet baca temizliği gerçekleştirildi.