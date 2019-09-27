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    HaberlerEgeTaşkınlara karşı kanallar temizlendi
    27.09.2019 - 01:39 |

    Taşkınlara karşı kanallar temizlendi

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde taşkınları önlemek amacıyla yürüttüğü altyapı bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Taşkınlara karşı kanallar temizlendi

    Bu kapsamda MASKİ, Manisa merkez ve Akhisar’ın ardından, Salihli ilçe merkezinde ilave kombine kanal açma araçlarıyla başlattığı ana kanalizasyon hatlarındaki temizlik işini de tamamladı. Toplam 33 kilometrelik kanal hattı ile 750 adet baca temizliği gerçekleştirildi.

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