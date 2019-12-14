Tatil hayallerini evinizde yaşayın

Son yıllarda ekonomideki olumsuzlukların en fazla etkilediği inşaat sektöründe, 2017 yılında yapımına başladığı Urla Olea Evleri’ni iki yıl gibi kısa bir sürede tamalayan Eröz İnşaat, hak sahiplerine konutlarını teslim etti. 14 villa, dört konaktan oluşan projede; yedi villa ve bir konakta yaşam başladı. Projeye, 11 odadan oluşan iki konak daha ekleneceğini belirten Eröz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve projenin mimarlarından Eylül Eröz, “Projemizde modern yaşamı konfor ile birleştirmeyi hedefledik. Eski büyük evlerin özlemini çekenlere 7 oda ve 2 salon özel banyolu misafir ve müştemilat odalı villa seçenekleri sunduk. Son model akıllı ev teknolojilerini kullandık. ‘Tatilin keyfini hayallerinizde değil, evinizde yaşayın’ sloganıyla İzmir ’e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz. Her geçen gün kıymetlenen Urla’da yaşamayı arzu edenleri, büyük düşünenleri ve aynı zamanda gelecek için iyi bir yatırım yapmak isteyenleri zeytin kokan Olea Evleri’ne bekliyoruz” diye konuştu. Proje hakkında bilgi veren Eröz, şöyle devam etti:

Zeytin ağaçları içinde

“Orman ile bütünlük sağlayan, arazinin eğimli yapısına uygun olarak planlanan Olea Evleri projesi, zeytin ağaçları arasında ultra lüks 14 villa ve 4 konaktan oluşuyor. Olea Evleri’ni kendi içinde üçe ayırdık. 423 metrekarelik 14 villada; özel havuz, iki araçlık otopark, müştemilat, altı oda ve 450 metrekare bahçe alanı var. Konak tipi evlerde; özel havuz, müştemilat odası bulunuyor. Her biri yaklaşık 1 dönümlük arsa alanı üzerine kurulan evlerin kullanım alanları 450 ile 520 metrekare arasında değişiyor. Kullanılabilir bahçe alanları 618 metrekareye kadar çıkıyor. Malikane tipi yeni yapılacak evler ise yine yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde kurulacak. Evlerin toplam kullanım alanı 650 metrekare, 420-560 metrekare arasında bahçe alanı ve iki araçlık otoparkı var. 11 odadan oluşan projede, hemen hemen her odanın kendine ait banyosu mevcut ve tüm bunlara ek olarak ev içerisinde istenirse asansör kurulabilecek altyapı hazır.”

İnşaat sektöründe yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen Urla ve Güzelbahçe’deki tüm projelerini söz verdikleri tarihte teslim ettiklerini sözlerine ekleyen Eröz, “Eröz şirketler Grubu, inşaat sektöründeki başarılı ve kaliteli iş bitirimleri, iş ortakları ve çözüm ortaklarına verdiği güven, kalite politikası, iş prensipleri ile 1994 yılında müteahhitlik hizmetleri vermeye başladı. Yurt içinde; havalimanları, sulama kanalları, saha betonları, fabrikalar, okul, yurt binaları, sağlık tesisleri gibi endüstriyel yapılar gibi bir çok başarılı projeye imza attı. Otomotiv sektöründe de Eröz Otomotiv ünvanı ile Audi Yetkili Satış ve Servis Bayii olarak 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Eröz İnşaat, çevreye ve doğaya duyduğu saygı gereği bölgenin doğal yapısına uygun dört binin üzerinde fidan dikimi de gerçekleştirdi ve belirli aralıklarla fidan dikmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Her yere yakın

İzmir merkeze, Adnan Menderes Havalimanı ve son yılların yükselen değeri Alaçatı’ya sadece yarım saatlik mesafede bulunan Olea Evleri Urla’nın en huzurlu vadisine kuruluyor. Peyzaj uygulamalı müstakil bahçeleri, soğuk kış aylarında keyfini sürebileceğiniz panoramik kış bahçeleri, gökyüzünün keyfini doyasıya izleyebileceğiniz özel cam tavanları, bahçeye açılan yatak odaları ve özel kamera sistemi ile 7/24 güvenliğin sağlandığı bu projede huzurlu ve doğal yaşamı ön planda tutuyor.