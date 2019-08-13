Tatilciler, en çok aşırı hızdan ceza yedi

KURBAN Bayramı’nda tatil nedeniyle 1 milyon kişinin geldiği İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de otoyol girişinde polisler 24 saat denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar arandı, kimlik soruldu. Bayramın ilk iki gününde Çeşme otoyolu üzerinde trafik polisleri, 2 bin 66 araca ceza kesti. Bin 8 sürücüye aşırı hızdan işlem yapıldı.