13.08.2019 - 07:50| Taylan Yıldırım DHA
Tatilciler, en çok aşırı hızdan ceza yedi
KURBAN Bayramı’nda tatil nedeniyle 1 milyon kişinin geldiği İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de otoyol girişinde polisler 24 saat denetim yaptı.
KURBAN Bayramı’nda tatil nedeniyle 1 milyon kişinin geldiği İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de otoyol girişinde polisler 24 saat denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar arandı, kimlik soruldu. Bayramın ilk iki gününde Çeşme otoyolu üzerinde trafik polisleri, 2 bin 66 araca ceza kesti. Bin 8 sürücüye aşırı hızdan işlem yapıldı.
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