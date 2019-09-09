BİST98.9870EURO6,30-0,07USD5,710ALTIN277,510,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTatilciye eylül fırsatı
    09.09.2019 - 07:50| HANDE NAYMAN DHA

    Tatilciye eylül fırsatı

    Okulların açılması ve çalışan kesimin yaz izinlerinin sona ermesiyle boşalan Ege sahilleri, Eylül ayında huzurlu günler geçirmek isteyenlerle dolmaya başladı.

    Tatilciye eylül fırsatı

    Okulların açılması ve çalışan kesimin yaz izinlerinin sona ermesiyle boşalan Ege sahilleri, Eylül ayında huzurlu günler geçirmek isteyenlerle dolmaya başladı. Eylül ayının 15’inden itibaren fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş başlayacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, “Eylül ayı aslında fırsat ayı, hem hava güzel hem de fiyatlar uygun. Çeşme ve Bodrum’da fiyatlarda yüzde 30’lara kadar düşüş başladı ancak Marmaris ve Fethiye’de ağırlıklı olarak yabancı turist olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.

    Yabancıda artış

    Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artış kaydedildiğini sözlerine ekleyen Gencer, “Ülkeye turist getirmekte oldukça iyiyiz ama yurt içi turizminde yavaşlama söz konusu” diye konuştu.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber