Tatilciye eylül fırsatı

Okulların açılması ve çalışan kesimin yaz izinlerinin sona ermesiyle boşalan Ege sahilleri, Eylül ayında huzurlu günler geçirmek isteyenlerle dolmaya başladı. Eylül ayının 15’inden itibaren fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş başlayacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, “Eylül ayı aslında fırsat ayı, hem hava güzel hem de fiyatlar uygun. Çeşme ve Bodrum’da fiyatlarda yüzde 30’lara kadar düşüş başladı ancak Marmaris ve Fethiye’de ağırlıklı olarak yabancı turist olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.

Yabancıda artış

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artış kaydedildiğini sözlerine ekleyen Gencer, “Ülkeye turist getirmekte oldukça iyiyiz ama yurt içi turizminde yavaşlama söz konusu” diye konuştu.



