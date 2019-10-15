‘Tatlı sektöründe risk küçük kazanç büyük’

Özikziler Künefe, Şanlıurfa’da iki, Gaziantep’te üç, İstanbul’da iki ve Antalya ile Ankara’daki birer şubenin ardından, franchise ile büyümeye hazırlanıyor.

Lezzetiyle ünlü künefelerinde doğal şekerpancarı kullandıklarını ve kendi yetiştirdikleri ustalarla aynı kaliteyi koruduklarını belirten Hasan Durmaz, gıda sektörünün gelecek beklentilerinde tatlı sektörüne ilginin daha artacağını dile getirdi.

Künefeyi yurtdışına da yayıp dünyada Türkiye bayrağını dalgalandırmak istediklerini ifade eden Durmaz, markanın dününü, bugününü ve geleceğini anlattı.

- Özikizler Künefe nasıl kuruldu, nereden yola çıktı? Bize biraz hikâyenizden bahseder misiniz?

Mehmet Usta’nın 1986 yılında doğan ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin’den esinlenip ismini verdiği Özikizler Künefe, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 50 metrekarelik dükkânda kuruldu. 2000 yılında Urfa Birecik Sahil şubesi açıldı. Sonrasında Gaziantep’e ikinci şube açıldığında sene 2009’du ve kardeşimiz Zülfikar da işin ucundan tutmaya başladı. Bu arada Antalya Finike şubesi açıldı. Gaziantep’te 2014 ve 2016 yıllarında iki şube daha açtık.

- Künefe deyince Özikizler’in yeri ayrı… Peki, Özikizler Künefe’nin lezzet sırrı nedir?

Ürünler, şubelerde taze olarak pişiriliyor. Doğal şeker pancarı kullanıyoruz. Özel tedarikçilerden sağlanan sadeyağ, fıstık ve künefe hamuru da lezzette önemli rol oynuyor. Şubelerde kendi yetiştirdiğimiz ustalarımızı istihdam ediyoruz. Kaliteyi güvence altına almaktayız. Özikizler Künefe şubeleri, eşsiz tatların yanında atmosferiyle de müşterilerine keyifli zamanlar sunuyor.

Türkiye pazarında 2022 yılı unlu mamul kategorisi için yapılan öngörülerde tuzlu atıştırmalıklar, ekmek çeşitleri gibi alt kategorilerde düşüş beklenirken tatlı unlu mamullerde artış olacağı öngörülüyor. Sektörün nabzını tutan yemeksepeti.com şirketinin açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de tüketicilerin en fazla tercih ettiği yerel lezzet künefe olarak öne çıkıyor.

- Sizce tatlı sektörü neden bu kadar hızlı büyüyor?

Her geçen gün yurt dışındaki tatlardan bir yenisi ülkemize giriyor. Yeni tatlar deneme ihtiyacı da tatlı sektörünü kamçılıyor. Halkın değişen yeme alışkanlıkları ve ev dışı tüketimdeki artışı, yine online gıda siparişindeki artış, geleneksel tatların modern sunumlarla çeşitlendirilmesine neden oldu. Sürekli artan ürün çeşitliliği de aynı hızla tatlı sektörüne olan ilgiyi de artırıyor. Ayrıca tatlıya yatırım, diğer sektör yatırımlarına kıyasla daha düşük riskli ve daha yüksek kazançlı.

- Şu an hangi şehirlerde varsınız?

2017’de İstanbul Beykent, 2018’de Ankara, 2019’da İstanbul Acıbadem şubelerini açtık. Şu an Türkiye pazarında toplamda dokuz şube ile hizmet veriyoruz.

70 bin dolara franchise

- Franchising şartlarınız nelerdir?

İşinin başında duracak, yönetici yeteneklerine sahip yatırımcılar franchise profilimizin en önemli unsuru, rakamlar ise şöyle:

Yurtiçi franchise bedeli 70 bin dolar, yurtdışı franchise bedeli 125 bin dolar, yurtiçi ve yurtdışı royalty ise yüzde 5. Yurtdışı master franchise bedelleri ülkeye göre, ülke potansiyelleri göze alınarak hazırlanıyor. Franchise sözleşmeleri lokasyon onayı ile birlikte yapılıyor.

- Şubelerinize ne sunuyorsunuz peki?

Merkezden yapılan reklam ve pazarlama faaliyetleri ile destekliyor, doğru lokasyon seçimi, doğru yatırım kararı ile yatırım geri dönüş süresini kısaltan çözümler üretiyoruz.

- Hedef bölgeniz var mı yoksa tüm şehirlerden gelen tekliflere açık mısınız?

Türkiye’de yalnızca potansiyeline inandığımız sınırlı sayıda şehirde, birer şube ile büyümeyi öngörüyoruz. Yurt dışında ise öncelikli bölgelerimiz özellikle yoğun turizm destinasyonlarının yanı sıra ticari çekim merkezi olan şehirler.

- Yurt dışı yatırımlarınız ne aşamada? Farklı ülkelerde yatırımlarınız var mı?

Özikizler Künefe olarak başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz.

- 2020 hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’de sınırlı sayılı franchise vermeyi planlıyoruz. Odağımızı yurt dışında şubeleşmeye vererek dünyada master franchise yapılanması ile büyümek hedeflerimizin başında geliyor.