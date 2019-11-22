22.11.2019 - 07:50 |
Tatos korkuttu
Altay’da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos’un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı.
Altay’da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos’un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin’in kadroda yer almayacağı öğrenildi.
Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.