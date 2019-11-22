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    HaberlerEge HaberleriTatos korkuttu
    22.11.2019 - 07:50 |

    Tatos korkuttu

    Altay’da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos’un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı.

    Tatos korkuttu

    Altay’da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos’un kasığında ağrı hissetmesi keyifleri kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun Akhisarspor deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek. Bu arada İzmir ekibinde ligde forma şansı bulamayan sağ bek Yasin de adalesinden sakatlandı. Yasin’in kadroda yer almayacağı öğrenildi.

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