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    HaberlerEge HaberleriTavas’ta su sıkıntısı bitti
    16.11.2019 - 07:50 |

    Tavas’ta su sıkıntısı bitti

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için başlattığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı.

    Tavas’ta su sıkıntısı bitti

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için başlattığı içme suyu kaynak çalışmasını tamamladı. 3 yeni içme suyu kaynağını hizmete alındı. 5.200 metre de içme suyu iletim hattı döşedi. Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir DESKİ vatandaşlarımız susuz kalmasın diye gece gündüz çalışıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

     

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