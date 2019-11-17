Tay, Bodrum’da ölümsüzleşti

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Tay’ın heykeli yapıldı. Çelikten yapılan heykel, Bodrum Belediyesi’ne hediye edildi. İşeri kardeşlere teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tay’ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirtti.