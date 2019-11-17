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    HaberlerEge HaberleriTay, Bodrum’da ölümsüzleşti
    17.11.2019 - 01:12 |

    Tay, Bodrum’da ölümsüzleşti

    Bodrum'da, belediye bahçesine kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay’ın (20) heykeli dikildi.

    Tay, Bodrum’da ölümsüzleşti

    Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Tay’ın heykeli yapıldı. Çelikten yapılan heykel, Bodrum Belediyesi’ne hediye edildi. İşeri kardeşlere teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tay’ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirtti. 

    Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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