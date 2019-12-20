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    20.12.2019 - 00:00 |

    Taylor, yıldızını parlattı

    Taylor, yıldızını parlattı

    Pınar Karşıyaka’da guard Tony Taylor, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlıyor. Ligde 9 maçtır maç başına 10 sayının altına düşmeyen, 13.3 sayı, 2.4 ribaund, 3.7 asist ortalamaları yakalayan Taylor, Europe Cup’ta geçen hafta Leiden potasına 23, Enisey potasına ise 17 sayı gönderdi. ABD’li guard, Avrupa’da da 11.6 sayı, 1.7 ribaund, 3.5 asist ortalamasıyla oynuyor. Taylor, Enisey maçının ardından yaptığı açıklamada, “Çok zor bir maç oldu ancak sahamızdaki yenilmezlik serimizi korumak önemliydi. Maça yavaş başladık ama sonrasında takımım gurur duyulacak enerjik ve odaklı bir reaksiyon verdi. Çok çalışıp daha iyi olmaya devam edeceğiz. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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