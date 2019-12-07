Taypark hazır

‘EĞLENCELİ ATMOSFER’



Karşıyaka Belediyesi, Taypark’ı yeni yüzüyle yeniden hizmete sundu. Yenilenen manej alanında ilk binişi Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Lara Saybaşılı yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tesisin, özellikle çocukları atlarla ve binicilik sporuyla tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti, “Usta eğiticilerimiz ve personelimiz sayesinde, çocuklarımız insan ile hayvan arasındaki duygudaşlığı ve uyumu, güzel ve eğlenceli bir atmosferde yaşayacak” dedi.