BİST108.8690,19EURO6,400,20USD5,790,66ALTIN271,58-0,48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Taypark hazır
    ABONE OL
    08.12.2019 - 00:09 |

    Taypark hazır

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cordelion Taypark’ı hizmete açtı, “Atlarla ve binicilik sporuyla tanıştırmak için tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi

    Taypark hazır

    ‘EĞLENCELİ ATMOSFER’

    Karşıyaka Belediyesi, Taypark’ı yeni yüzüyle yeniden hizmete sundu. Yenilenen manej alanında ilk binişi Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Lara Saybaşılı yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tesisin, özellikle çocukları atlarla ve binicilik sporuyla tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti, “Usta eğiticilerimiz ve personelimiz sayesinde, çocuklarımız insan ile hayvan arasındaki duygudaşlığı ve uyumu, güzel ve eğlenceli bir atmosferde yaşayacak” dedi.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
    daha fazla video için
    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Korku dolu anlar! 7 kişilik aile canını zor kurtardı

    Korku dolu anlar! 7 kişilik aile canını zor kurtardı

    Otomobilin çarptığı çocuk öldü, mahalleli sokağa döküldü

    Otomobilin çarptığı çocuk öldü, mahalleli sokağa döküldü

    İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

    İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

    Sıradaki Haber