08.12.2019 - 00:09 |
Taypark hazır
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cordelion Taypark’ı hizmete açtı, “Atlarla ve binicilik sporuyla tanıştırmak için tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi
‘EĞLENCELİ ATMOSFER’
Karşıyaka Belediyesi, Taypark’ı yeni yüzüyle yeniden hizmete sundu. Yenilenen manej alanında ilk binişi Karşıyaka Çocuk Belediye Başkanı Lara Saybaşılı yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tesisin, özellikle çocukları atlarla ve binicilik sporuyla tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti, “Usta eğiticilerimiz ve personelimiz sayesinde, çocuklarımız insan ile hayvan arasındaki duygudaşlığı ve uyumu, güzel ve eğlenceli bir atmosferde yaşayacak” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.