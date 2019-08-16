Tayvanlı turistlerin jandarma şaşkınlığı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yol üstünde uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri, Kurban Bayramı olması sebebiyle geçen araçlara kolonya ve şeker ikram etti. Durdurulan bir tur otobüsü içindeki Tayvanlı turist kafilesi ise, jandarma ekiplerini aracın içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bayramlaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. l HÜSNÜ EVREN DHA