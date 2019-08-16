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    HaberlerEgeTayvanlı turistlerin jandarma şaşkınlığı
    16.08.2019 - 00:30

    Tayvanlı turistlerin jandarma şaşkınlığı

    Tayvanlı turistlerin jandarma şaşkınlığı

    BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yol üstünde uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri, Kurban Bayramı olması sebebiyle geçen araçlara kolonya ve şeker ikram etti. Durdurulan bir tur otobüsü içindeki Tayvanlı turist kafilesi ise, jandarma ekiplerini aracın içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bayramlaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. l HÜSNÜ EVREN DHA

    Kocaeli'de silahlı kavgaKocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
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