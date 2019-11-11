11.11.2019 - 01:58 |
Taze ürünler Sütmatik’te
Bodrum Belediyesi’nin üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor. Karaovalı üreticilerle bir araya gelen uzmanlar, süt ve zeytincilik konusunu masaya yatırdı. Özellikle Bodrum Halk Süt üretim sürecine daha fazla yerel üreticinin katılabilmesi ve çiğ süt üretiminde kalite standartlarının artırılması konusunda bilgiler verildi. Bodrum Halk Süt’ün satışının yapılacağı ‘Sütmatik’ projesinden de bahseden uzamanlar, belirli noktalara yerleştirilecek sütmatiklerle vatandaşın, günlük Halk Süt’e taze ve çabuk şekilde erişebileceğini dile getirdi.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.