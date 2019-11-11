Taze ürünler Sütmatik’te

Bodrum Belediyesi’nin üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor. Karaovalı üreticilerle bir araya gelen uzmanlar, süt ve zeytincilik konusunu masaya yatırdı. Özellikle Bodrum Halk Süt üretim sürecine daha fazla yerel üreticinin katılabilmesi ve çiğ süt üretiminde kalite standartlarının artırılması konusunda bilgiler verildi. Bodrum Halk Süt’ün satışının yapılacağı ‘Sütmatik’ projesinden de bahseden uzamanlar, belirli noktalara yerleştirilecek sütmatiklerle vatandaşın, günlük Halk Süt’e taze ve çabuk şekilde erişebileceğini dile getirdi.