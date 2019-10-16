TBMM’ye İzmir çağrısı

Önergede, İzmir’in doğal ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması, yerli ve yabancı turist için tercih noktası olması hususunda gerekli tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi istendi. İzmir’in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bakan, “Tüm siyasiler ve yürütmeyi; Efes’ten Bergama’ya, Basmane’den Balçova’ya, Kadifekale’den Kuş Cenneti’ne, İkiçeşmelik’ten Kemeraltı’na kadar İzmir’in potansiyelini açığa çıkaracak alanlara katkı vermeye davet ediyorum. Her mevsim turist ağırlayalım, böylece kent ekonomisini canlı tutalım, uluslararası ticaret ve yatırımcılar için kentimizi çekici kılalım” diye konuştu.