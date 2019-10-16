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    HaberlerEgeTBMM’ye İzmir çağrısı
    16.10.2019 - 01:53 |

    TBMM’ye İzmir çağrısı

    TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve İzmir’in dünyaya tanıtılması için gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla meclis araştırması istedi.

    TBMM’ye İzmir çağrısı

    Önergede, İzmir’in doğal ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılması, yerli ve yabancı turist için tercih noktası olması hususunda gerekli tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi istendi. İzmir’in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bakan, “Tüm siyasiler ve yürütmeyi; Efes’ten Bergama’ya, Basmane’den Balçova’ya, Kadifekale’den Kuş Cenneti’ne, İkiçeşmelik’ten Kemeraltı’na kadar İzmir’in potansiyelini açığa çıkaracak alanlara katkı vermeye davet ediyorum. Her mevsim turist ağırlayalım, böylece kent ekonomisini canlı tutalım, uluslararası ticaret ve yatırımcılar için kentimizi çekici kılalım” diye konuştu.

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